В Тверской области при федеральной поддержке создаётся новый промышленный технопарк

В 2020-2021 годах Тверская область получит федеральную субсидию в объёме 500 млн рублей на создание нового промышленного технопарка «КСК». В 2019 году проект занял первое место в конкурсе Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Средства федеральной субсидии предназначены на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям. Объём частных инвестиций на создание технопарка составит свыше 627 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета — 15 млн рублей. Таким образом, в целом на реализацию проекта планируется направить более 1,1 млрд рублей.

Рост числа малых и средних предприятий, их качественное развитие, увеличение числа трудоустроенных в них граждан — задачи, которые поставил Губернатор Игорь Руденя.

Технопарк «КСК» - это производство систем и компонентов для подвижного состава рельсового транспорта. На территории технопарка планируется размещение до 16 резидентов, будет создано более 50 тыс. кв.м. производственных помещений, свыше 1200 новых рабочих мест.

В настоящее время за счет частных инвестиций на месте будущего технопарка идёт благоустройство территории, создание транспортной инфраструктуры, ремонт инженерных сетей. Бюджетные средства в 2020-2021 годах будут направлены на приобретение оборудования, а также строительство цеха комплектации.

В Тверской области действует ряд мер государственной поддержки для резидентов индустриальных парков. В том числе это освобождение от уплаты налога на имущество организаций, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов. Также планируемые к реализации на территории парка инвестпроекты будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Получение такого статуса даст инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Планируется предоставлять инвесторам субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), а также займы на строительство производственных площадей под 1% годовых.

В ближайшей перспективе в Тверской области планируется создание четырёх инновационно-промышленных парков: «Боровлёво-3» и «Лазурный» в Твери, «Нелидовский» в Нелидовском городском округе, «Электромеханика» в Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области