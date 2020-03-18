177 хозяйств Тверской области получат поддержку на проведение агротехнических работ

В 2020 году в Тверской области на поддержку отрасли растениеводства из федерального и регионального бюджетов направят 190 млн рублей. Средства предусмотрены на поддержку различных направлений. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 17 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача в течение месяца довести субсидии до сельхозтоваропроизводителей. Эти средства они будут использовать при подготовке и проведении весенне-полевых работ. Закрытие границ даёт стимул для развития нашей отечественной экономики, поэтому самое главное внимание, мы считаем, необходимо уделить людям, которые создают эту экономику. Особенно это касается продовольственного рынка. Уверены, что Тверская область является самодостаточной. Важно простимулировать производителей, которые занимаются производством продукции растениеводства – зерновых и овощных культур. Наши предприниматели получат дополнительные возможности, чтобы произвести продукцию и реализовать ее на нашем рынке», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

На финансирование проведения комплекса агротехнологических работ направят 115,1 млн рублей. Поддержка по данному направлению будет оказана 177 хозяйствам. Размер ставки субсидии для зерновых и зернобобовых культур составит 1000 рублей на гектар, для кормовых – 600 рублей на гектар, для овощных – 4500 рублей на гектар, для льна-долгунца- 10 000 рублей на гектар.

Также определена ставка субсидий на поддержку элитного семеноводства. 14,3 млн рублей распределят между 52 получателями.

На возмещение части затрат на уплату страховых премий в области растениеводства 3 хозяйствам направят 982 тыс. рублей. Посевная площадь к страхованию составит 2052 гектара.

Кроме этого, для сельхозтоваропроизводителей предусмотрена стимулирующая субсидия в размере 60,8 млн рублей. По данному направлению оказывается содействие по развитию льняного комплекса, производства зерновых и зернобобовых культур, предоставляется поддержка научным и образовательным учреждениям отрасли.

Подготовка к проведению в регионе весенних полевых работ стала главной темой заседания Правительства Тверской области 17 марта. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Ключевая задача, поставленная главой региона, ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота. Всего планируется ввести в оборот 8,9 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозугодий. На эти цели заложено более 118 млн рублей господдержки.

В настоящее время Тверская область лидирует в ЦФО по площади посевов льна. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до 7,6 тыс. га. Для них наращиваются меры господдержки. Увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на 1 гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области