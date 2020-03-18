Эдуард Косиковский: «Закрепление наших базовых ценностей в Основном Законе – верная инициатива»

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский считает, что одобрение Конституционным Судом РФ закона о поправках в Конституцию – закономерное явление, потому что изменениями в Основной Закон страны закрепляются базовые ценности граждан.

«Поправки в Конституцию, которые в эти месяцы обсуждаются в обществе, имеют огромное значение для России, для каждого из нас. Считаю, что закрепление в Основном Законе страны наших традиционных, базовых ценностей – верная инициатива. Справедливо и то, что дети признаются приоритетом государственной политики. На мой взгляд, таким же приоритетом должно считаться и воспитание детей именно в семье, потому что его никогда в полной мере не заменит воспитание в казенном учреждении», – считает Эдуард Косиковский.

По мнению эксперта, рабочая группа по подготовке поправок выработала принципиально правильные формулировки, поэтому у Конституционного Суда не возникло к ним замечаний.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Президент Владимир Путин 14 марта подписал федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации и направил в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответствии этого документа и порядка его вступления в законную силу конституционным нормам. В понедельник, 16 марта, Конституционный Суд одобрил поправки в Основной закон.

Документ вступит в силу по результатам общероссийского голосования в случае, если изменения в Конституцию Российской Федерации поддержат более половины граждан.

17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. При этом глава государства отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Возможен перенос даты голосования.

«При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», – сказал президент.