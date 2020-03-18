Сергей Козлов: «Поправки в Конституцию фиксируют ценности социального государства и защиту суверенитета страны»

Главный врач Областной клинической больницы, депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Козлов отметил, что поправки в Конституцию фиксируют ценности социального государства и защиту суверенитета России.

«Важнейший закон о поправках к Конституции подписан президентом, проверен на законность и одобрен Конституционным Судом РФ. Теперь он должен пройти через общероссийское голосование. Считаю, что изменения, которые вносятся этим законом, имеют принципиальное значение. Они фиксируют в Основном законе ценности социального государства и защиту суверенитета нашей страны. В их числе – приоритет российского законодательства над международными нормами. Большое значение имеет поправка о недопустимости отчуждения территорий России. Для защиты нашей национальной культуры знаковым является закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Поправка, позволяющая действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства, направлена на обеспечение социально-экономической стабильности в стране и, на мой взгляд, также является необходимой. Ну и конечно, как руководитель медицинского учреждения отмечаю значимость позиции о необходимости обеспечения жителей страны доступной и качественной медицинской помощью», – сказал Сергей Козлов.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Президент Владимир Путин 14 марта подписал федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации и направил в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответствии этого документа и порядка его вступления в законную силу конституционным нормам. В понедельник, 16 марта, Конституционный Суд одобрил поправки в Основной закон.

Документ вступит в силу по результатам общероссийского голосования в случае, если изменения в Конституцию Российской Федерации поддержат более половины граждан.

17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. При этом глава государства отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Возможен перенос даты голосования.

«При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», – сказал президент.