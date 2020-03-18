Сельхозпредприятия Тверской области получат поддержку на развитие животноводства

На заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени утверждены направления использования субсидий по отрасли животноводства. Принятие документа позволит снизить финансовую нагрузку на товаропроизводителей Верхневолжья и простимулировать развитие животноводства на территории региона.

В 2020 году для хозяйств региона предусмотрены субсидии на содержание племенного поголовья, сельскохозяйственное страхование в области животноводства, приобретение племенного молодняка, поддержку собственного производства молока, развитие мясного животноводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Поддержка оказывается в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, общий объем средств по этим направлениям составит более 214 млн рублей.

«Очень важно довести до получателей максимальную часть денежных средств до начала полевых весенних работ для того чтобы сельхозтоваропроизводители могли приобрести все необходимые материальные ресурсы. Это касается всех субсидий по всем направлениям», - сказал Игорь Руденя.

В 2020 году 70 предприятиям Тверской области предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока. На эти цели направят 48,4 млн рублей. Объём производства молока составит 131,5 тонн.

На возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных заложено 68,5 млн рублей. Ставка субсидии за одну условную голову маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в месяц равна 306,88 рублей. Поддержка будет оказана 11 хозяйствам.

Также 19 хозяйствам окажут государственную поддержку общим объёмом 13,1 млн рублей на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Данная мера позволит аграриям региона прибрести в 2020 году 289 голов животных.

На возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и товарной аквакультуры направят 20,1 млн рублей. Ставка субсидии составляет 50% финансового обеспечения (возмещения) от уплаты страховой премии. Этим видом поддержки воспользуются 3 хозяйства.

Поддержка мясного животноводства составит 3 млн рублей. Ставка субсидии определена на уровне 229,21 рублей за 1 голову, получателями стали 11 хозяйств.

Также Игорь Руденя поручил региональному Министерству сельского хозяйства выстроить работу методологической поддержки аграриев через филиалы МФЦ. По словам главы региона, консультации по мерам оказания различных видов поддержки, предоставлению субсидии должны оказываться на местах.

«Во время весенних полевых работ сельхозтоваропроизводители на месте занимаются работой, это горячая пора. Очень важно до них дотянутся, а не гонять их в Тверь», - сказал Губернатор.

Подготовка к проведению в регионе весенних полевых работ обсуждалась на заседании Правительства Тверской области 17 марта. Ключевая задача, поставленная главой региона, ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота. Всего планируется ввести в оборот 8,9 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозугодий. На эти цели заложено более 118 млн рублей господдержки.

В настоящее время Тверская область лидирует в ЦФО по площади посевов льна. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до 7,6 тыс. га. Для них наращиваются меры господдержки. Увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на 1 гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области