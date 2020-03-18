Игорь Руденя обсудил с главами муниципальных образований Тверской области меры по предупреждению распространения коронавируса

17 марта Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Тверской области, главными врачами центральных районных больниц по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции.

«Наша задача быть внимательными к тем рекомендациям, которые нам даются Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения РФ. Важно обеспечить чёткое исполнение инструкций, слаженную, скоординированную работу всех региональных и муниципальных органов власти, надзорных ведомств», – сказал Игорь Руденя.

При Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени создана рабочая группа по проведению профилактических мероприятий, предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Разработаны и реализуются меры по противодействию распространению коронавируса. В школах и детских садах введен режим дистанционного обучения, перевод на него детей осуществляется по решению родителей.

Губернатор подчеркнул – важно на уровне муниципалитетов совместно с социальными службами реализовать комплекс мер для обеспечения безопасности нахождения детей дома. При этом особое внимание уделить семьям, входящим в группу риска.

С 23 марта 2020 года, во время каникул, во всех учреждениях образования проведут дезинфекцию. Сейчас также решается вопрос закупки средств профилактики и дезинфекции для учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Игорь Руденя обратился к Управлению Роспотребнадзора по Тверской области: совместно с главами муниципальных образований, профильными министерствами и комитетами взять под контроль вопросы проведения санитарной обработки, а также наличия средств профилактики и дезинфекции в социальных учреждениях.

Для предупреждения распространения коронавируса ограничивается проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Полностью исключается в них участие иностранных граждан, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция.

Отменяются экскурсионные поездки школьников и студентов за пределы региона. Гражданам рекомендовано отказаться от служебных командировок, деловых и личных поездок в государства, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Особое внимание, акцентировал Губернатор, нужно уделить людям, находящимся на карантине. Необходимо в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения и социальными службами обеспечить снабжение граждан, особенно пожилых и одиноких людей, продуктами и товарами первой необходимости.

Важным направлением работы является обеспечение безопасности пассажирских перевозок – во всех муниципальных образованиях должны быть приняты меры по регулярной дезинфекции общественного и межмуниципального транспорта, санитарной обработке железнодорожных вокзалов, автовокзалов и станций.

Ещё одна общая задача – обеспечение устойчивости региональной экономики. Главам территорий поручено организовать в муниципалитетах мониторинг цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети, постоянный контроль ситуации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, субъектах туристического бизнеса и индустрии гостеприимства. Также рассматривается вопрос введения дополнительных мер по поддержке и масштабированию сезонных сельскохозяйственных работ.

Игорь Руденя поручил региональным Министерствам экономического развития и финансов разработать дополнительный пакет мер по поддержке региональной экономики.

Сегодня Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел мэр Москвы Сергей Собянин. В совещании приняли участие главы регионов, руководители федеральных Министерств и ведомств.

На заседании рабочей группы обсуждался комплекс мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Речь шла об обеспеченности регионов средствами индивидуальной защиты и медикаментами, о функционировании предприятий и торговых точек, организаций здравоохранения, образования, социальных учреждений, ограничении массовых мероприятий и других направлениях работы.



Пресс-служба Правительства Тверской области.