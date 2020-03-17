Представитель Тверской области принимает участие в полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» в Москве

В Москве состоялось открытие полуфиналов специализаций «Наука» и «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России». От Верхневолжья в направлении «Наука» участвует Василий Луговкин, представляющий Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Соорганизаторы специализации «Наука» – Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, конкурс «Лидеры России» способствует выявлению, развитию и поддержке перспективных руководителей Верхневолжья, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций.

В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу запущены три отраслевые специализации – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». По итогам финала будут объявлены по 30 победителей в каждой специализации, по 10 лучших из них отправятся на суперфинал конкурса «Лидеры России». Победители получат шанс занять управленческие позиции, а их наставниками станут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций, ведущие российские ученые, представители бизнеса.

Всего по направлению «Наука» на конкурс управленцев поступило 22272 заявки. В итоге в полуфинал вышли 214 участников из 52 регионов России, из них 101 человек – из Центрального федерального округа.

В этом году представители Верхневолжья успешно проявили себя на конкурсе «Лидеры России». Шестеро управленцев региона вышли в полуфинал, финалистом стал исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик. Кроме того, полуфиналистом в специализации «Здравоохранение» стал травматолог-ортопед Всеволод Ершов, представляющий Тверской государственный медицинский университет.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил глава государства. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая весна», профессиональный конкурс «Учитель будущего», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и другие инициативы.

Пресс-служба Правительства Тверской области