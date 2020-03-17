В Тверской области отменены анонсированные ранее мероприятия празднования Всемирного Дня поэзии

«Дом поэзии Андрея Дементьева» сообщает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и Распоряжением Губернатора Тверской области «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области» от 16 марта 2020 года программа, запланированная на 21-22 марта 2020 года в честь празднования Всемирного дня поэзии, переносится на более поздний срок.

В настоящее время отменено проведение финала IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», концерта Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в Тверском драматическом театре и презентация в кинотеатре «Панорама» фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима.

Билеты принимаются к возврату. Справки по телефонам (4822) 777-837, 777-839.

Работа членов жюри IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» продолжается. Шорт-лист конкурса будет опубликован на сайте Дома поэзии. В случае изменения эпидемиологической ситуации финал конкурса состоится 18-19 июля 2020 года в дни проведения «Дементьев-феста» о чем будет сообщено дополнительно на сайте dompoezii-tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области