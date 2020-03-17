О случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 17 марта в Тверской области предварительно подтверждены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей региона, вернувшихся из-за рубежа.

В настоящее время пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное. Круг контактных лиц определен, с ними проводится соответствующая работа.

В Тверской области все граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), должны сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72, а также в течение двух недель находиться дома на самоизоляции.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

С целью предупреждения завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Тверской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области обеспечена готовность на случай выявления больного с подозрением на болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

В регионе подготовлен и утверждён комплексный межведомственный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников. Реализуются профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. В медицинских учреждениях, а также на базе ОГУП «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов.

Министерство здравоохранения Тверской области