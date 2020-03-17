Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции

17 марта руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с участием глав регионов. Обсуждались меры по профилактике и недопущению распространения коронавируса. В совещании приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители региональных подразделений федеральных структур, областных Министерств и ведомств.

Распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции подписано Президентом России Владимиром Путиным.

На первом заседании участники обсудили комплекс мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Речь шла об обеспеченности регионов средствами индивидуальной защиты и медикаментами, работе организаций здравоохранения, образования, социальных учреждений, предприятий и торговых точек, ограничении массовых мероприятий и других направлениях.

В Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени действует рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Главой региона подписано распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области», а также поручение об ограничении организации и проведения ряда мероприятий.

«В регионе приняты необходимые решения, в том числе меры по организации медицинского наблюдения граждан, которые прибывают из стран, попавших в зону ограничений. В больницах есть необходимое оборудование, в нескольких учреждениях – мельцеровские боксы. Сегодня на заседании областного Правительства приняли акты по дополнительным мерам. Организована закупка бесконтактных термометров, которые передадим в социальные учреждения, места скопления людей. Планируем приобрести средства индивидуальной защиты для учреждений старшего поколения, детских организаций. Также идет работа на транспорте по дезинфекции», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам селекторного совещания.

Губернатор также отметил, что налажено взаимодействие с работодателями в части выдачи больничных листов гражданам, которые будут проходить диагностику.

В регионе введен круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей.

Учреждениям образования в муниципалитетах Тверской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. По решению родителей ребенок может остаться дома и перейти на дистанционное обучение в школе. Во время школьных каникул, которые начнутся 23 марта 2020 года, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция.

В целом в образовательных организациях и социальных учреждениях усиливаются санитарно-эпидемиологические мероприятия . Также решается вопрос централизованной закупки средств профилактики и дезинфекции для учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Руководителям исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано отменить деловые поездки и служебные командировки, а также организованные выезды групп детей с целью отдыха и обучения в эпидемиологические неблагополучные страны.

Приказом Министерства здравоохранения Тверской области определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников. Реализуются профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. В медицинских учреждениях, а также на базе ОГУП «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов.

Организована «горячая линия» для жителей Верхневолжья, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). По номеру 8-800-333-93-72 гражданам необходимо сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион.

Принимаются меры для пресечения негативного влияния коронавирусной инфекции на региональную экономику. Введен мониторинг наличия товаров первой необходимости объектах торговли, а также ситуации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области