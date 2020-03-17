В 17 детских оздоровительных загородных лагерях Тверской области проведут ремонт в 2020 году

В 2020 году в 17 детских оздоровительных загородных лагерях Тверской области будут проведены ремонтные работы. Распределение субсидий утверждено на заседании регионального Правительства, которое 17 марта провёл Губернатор Игорь Руденя. Всего на эти цели будет направлено более 14,3 млн рублей.

Субсидии получат 8 муниципалитетов: Тверь, Ржев, Кимры, Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Бежецкий, Калязинский, Рамешковский районы.

Средства пойдут на капитальный ремонт кровель, помещений, санитарно-технических узлов, замену оконных блоков, приобретение оборудования.

По мнению Игоря Рудени, приведение учреждений детского отдыха в нормативное состояние — это одна из первоочередных задач в ходе подготовки к оздоровительной кампании.

Всего в 2020 году для отдыха и оздоровления детей в Тверской области будет работать более 640 лагерей. Это 23 загородных оздоровительных лагеря, 525 – с дневным пребыванием, 67 – труда и отдыха, 31 палаточный лагерь.

К работе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков будет привлечено 3500 педагогов и 400 медицинских работников.

Запланированы разнообразные программы профильных и тематических смен, смен для одарённых детей, мастер-классы, ежегодный творческий летний лагерь для молодых дарований, будут реализованы проекты «Театр – детям», «Искусство – детям» и многое другое.

В целом на проведение оздоровительной кампании 2020 года в Тверской области предусмотрено около 487 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области