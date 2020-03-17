Сергей Журавлев: «У тверских сельхозпроизводителей есть возможность заявить о себе в непростой ситуации на рынке продовольствия»

Глава Старицкого района Сергей Журавлев прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором 17 марта обсуждался вопрос о подготовке региона к весенним полевым работам.

«Наши сельхозтоваропроизводители начали подготовку к сезону заблаговроеменно. Еще в конце прошлого года заключались договоры на поставку горюче-смазочных материалов и удобрений. Поэтому даже коронавирус, о котором сейчас много говорится, не помешает планам начать посевную кампанию в оптимальные сроки. Тем более что губернатор Игорь Руденя дал поручение ускорить доведение средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей. Это поможет нашим аграриям приложить необходимые усилия, чтобы заявить о себе и добиться хороших результатов в нынешней непростой ситуации на мировом продовольственном рынке», – считает Сергей Журавлев.

На заседании правительства глава Старицкого района обратил внимание на необходимость наращивания посевных площадей под озимые культуры.

«Хотел бы обратить внимание на озимые культуры уже сегодня и, возможно, простимулировать сельхозтоваропроизводителей к увеличению посевных площадей по озимым культурам. Мы видим, что в последние годы климатические условия весенней посевной кампании меняются, сроки достаточно сжатые. Чтобы увеличивать посевные площади, нам необходимо наращивать озимый клин», – сказал Сергей Журавлев.

Напомним, 17 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.