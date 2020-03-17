Александр Оводков выразил уверенность в успешном проведении посевной в Тверской области

Генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков прокомментировал ход подготовки сельхозпредприятий региона в весенним полевым работам. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

По мнению Александра Оводкова, сочетание ряда факторов позволяет давать оптимистические прогнозы.

«Открыта льготная кредитная линия для проведения весенних полевых работ. Очень быстро сработало Министерство сельского хозяйства Тверской области и банк. Мы имеем семена для посевных работ, заканчивается ремонт техники, понятна господдержка. Не увеличены цены на удобрения и горюче-смазочные материалы. Все дает нам уверенность, что наше хозяйство проведет весенние полевые работы в оптимальные сроки и с хорошим качеством», – сказал Александр Оводков.

Напомним, 17 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.