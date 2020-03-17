Роман Ростовцев: «В тверском регионе есть все предпосылки для выполнения намеченных планов по посевной кампании»

Директор Федерального научного центра лубяных культур» Роман Ростовцев принял участие в качестве эксперта на заседании Правительства Тверской области 17 марта, где обсуждался вопрос о подготовке региона к весенним полевым работам.

«Меры, которые принимает Министерство сельского хозяйства Тверской области, с одной стороны, направлены на поддержку и оздоровление существующих предприятий, с другой стороны – на привлечение новых инвесторов, сельхозтоваропроизводителей. Наш центр находится в тесном контакте с региональным Минсельхозом и сельхозтоваропроизводителями в плане разработки технико-экономических обоснований, научного сопровождения, поставки оригинальных семян. На сегодняшний день в регионе есть все предпосылки выполнить озвученные на заседании правительства планы. Самое главное, на наш взгляд, это создание сети семеноводческих хозяйств для производства репродукционных семян и гарантированное обеспечение предприятий отрасли посевным материалом, что на сегодняшний день и делается», – сказал Роман Ростовцев.

Напомним, 17 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.