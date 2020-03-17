Николай Баранник: «Необходимо ускорить доведение средств до сельхозтоваропроизводителей»

Глава Андреапольского муниципального округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Тверской области Николай Баранник считает, что повышению качества весенних полевых работ будет способствовать более быстрое доведение средств господдержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это мнение эксперт высказал по итогам заседания Правительства Тверской области 17 марта, где обсуждался ход подготовки к посевной кампании.

«Если мы сделаем все, что сегодня наметили, это даст определенный плюс для того, чтобы дополнительная поддержка пришла сельскохозяйственным товаропроизводителям. Необходимо ускорить доведение средств до товаропроизводителей. Есть полная возможность на местах, через многофункциональные центры ускорить оформление документов. Многие районы готовы вместе региональными министерствами сельского хозяйства и экономического развития отработать эти положения на местах. Это позволит не отрывать товаропроизводителей от рабочих мест в горячую пору», – сказал Николай Баранник.

Также глава муниципального образования выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса не окажет существенного влияния на ход подготовки к посевной кампании.

«В регионе проводятся масштабные и системные меры по профилактике распространения коронавируса. Считаю, что это позволит избежать существенных проблем, в том числе, при подготовке и проведении весенних полевых работ», – сказал Николай Баранник.

Напомним, 17 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.