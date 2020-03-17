Андрей Ефимцев: «Объем кредитования тверских сельхозтоваропроизводителей вырос в 3,5 раза»

Директор Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Ефимцев, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области, где сегодня обсуждалась подготовка к проведению весенних полевых работ, отметил, что финансовое обеспечение предприятий отрасли в 2020 году существенно увеличено.

«Слаженная работа банка и Минсельхоза Тверской области привела к увеличению объема финансирования. На текущий момент мы заключили кредитных договоров на сумму 817 млн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Значительную часть этих кредитных средств планируется направить нашим крупным клиентам. Но существенное внимание мы уделяем также работе с малым и средним бизнесом. Объемы финансирования клиентов в этом секторе в текущем году опережают темпы 2019 года. Мы планируем к началу посевной кампании профинансировать более 160 млн рублей по заявкам малого и среднего бизнеса», – сообщил Андрей Ефимцев.

Напомним, 17 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.