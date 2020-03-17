Игорь Руденя определил задачи по подготовке АПК региона к весенним полевым работам

17 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили подготовку к проведению в регионе весенних полевых работ. На эти цели в 2020 году будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

Игорь Руденя отметил: развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним полевым работам на территории Верхневолжья.

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», — отметил Игорь Руденя.

В 2020 году посевные площади в Тверской области составят 506,1 тыс.га.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Игорь Руденя.

Участники заседания рассмотрели планы по вводу земель в оборот в муниципалитетах. В Кашинском городском округе запланирован ввод 2 тыс.га, в Бежецком районе — 1,1 га, в Торжокском— 0,8 тыс. га. Всего планируется ввести в оборот 8,9 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозугодий. На эти цели заложено более 118 млн рублей господдержки.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельность руководителей на местах.

Особое внимание — развитию льняного комплекса: увеличению посевных площадей и модернизации льноперерабатывающих предприятий. В настоящее время Тверская область лидирует в ЦФО по площади посевов льна. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до 7,6 тыс. га. Для них наращиваются меры господдержки. Увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на 1 гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

Одно из приоритетных направлений — поддержка животноводства. В рамках инвестпроектов в Кашинском городском округе запланировано строительство трёх молочных ферм ООО «Румелко-Агро» на 11 тыс.голов, а также молокозавода. В Бежецком районе идёт строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл» на 1260 голов в год, в Ржевском районе — комбикормового цеха АО «Дмитрова Гора». Для животноводов предусмотрены различные субсидии, льготное кредитование.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области