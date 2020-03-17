В Твери вспомнят подвиги участницы Великой Отечественной войны, летчицы Валентины Гризодубовой

20 марта в 16:00 в Тверской областной библиотеке им. А.М.Горького состоится вечер «В памяти, в сердце, в стихах». Военно-патриотическое мероприятие реализуется в рамках всероссийской акции «Женское лицо победы», которая стартовала 21 февраля в Твери, и посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие акции вносят важный вклад в сохранение памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны, развитие гражданской активности молодежи и жителей региона.

Вечер, организованный региональным отделением Союза женщин России, посвящен 110-летию со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой, участницы Великой Отечественной войны, командира корабля Московской авиагруппы особого назначения.

С марта 1942 года Валентина Гризодубова командовала 101-м полком транспортной авиации, самолеты которого летали в тыл к партизанам. С осени 1943 года – 31-м Гвардейским бомбардировочным авиационным полком, летчики которого участвовали в Белорусской операции 1944 года и бомбили войска противника в районах Бобруйска, Оболи, Рогачёва, Полоцка, Борисова, Орщи, Лиды. Полковник Гризодубова лично совершила около 200 боевых вылетов, в том числе более 130 – ночью.

Встреча в честь героини сражений Великой Отечественной, пройдет в формате «открытого микрофона». Все желающие смогут прочитать любимое стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. На мероприятие приглашены ветераны, школьники Твери и области, творческие коллективы, а также люди с особыми потребностями.

Подарком для участников встречи станет выступление известного тверского исполнителя и автора песен Евгения Окунева, ученика известной российской певицы Ларисы Долиной. Прозвучат песни военных лет, а также авторские композиции. Вход на мероприятие свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области