В Твери в финале «Арт-Проф Феста» встретятся лучшие колледжи Тверской области

26 марта в Твери состоится финал регионального фестиваля «Арт-Проф Фест», посвященного популяризации рабочих профессий и специальностей. В этом году в нем приняли участие 206 студентов из 26 колледжей Тверской области.

Фестиваль проводится в Верхневолжье в пятый раз и является региональным этапом всероссийской программы «Арт-Профи Форум».

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает Губернатор Игорь Руденя. - Важным элементом в этой работе является отраслевое образование. Сейчас в регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, при этом особый акцент сделан на производственной практике».

Конкурсный отбор в финал регионального фестиваля «Арт-Проф Фест» прошли 105 творческих работ по 9 номинациям: агитационное выступление, песня, авторская песня, видеоролики о колледже и о профессии, мультфильм, мем, слоган, фотография.

В программе финала - конкурсные просмотры творческих выступлений участников и церемония награждения победителей. Мероприятие пройдёт на площадке Тверского колледжа им. А.Н. Коняева. Начало в 13:00.

Организаторы регионального этапа - Тверская областная общественная организация «Российский союз молодежи» и Совет директоров учреждений профессионального образования Тверской области.

Победители будут представлять Тверскую область на отборочном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум».

Развитие системы профобразования — в числе приоритетных направлений для Тверской области. В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. Ранее все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области