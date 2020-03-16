Александр Бутузов: «Важная задача – обеспечить прозрачность и легитимность общероссийского голосования по изменениям

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов прокомментировал ход подготовки к процедуре общероссийского голосования по предлагаемым изменениям в Конституцию страны.

«Общественная палата Тверской области одной из первых общественных палат в России провела публичные слушания по поправкам к Конституции. В целом изменения в Основной закон поддержаны. Кроме того, мы направили в Общественную палату РФ рекомендации, подготовленные на основе предложений участников слушаний», – отметил Александр Бутузов.

Он также сообщил, что в настоящее время региональная Общественная палата готовится к проведению общероссийского голосования на территории Тверской области.

«Наша задача – организовать работу пула общественных наблюдателей. Важно обеспечить прозрачность и легитимность голосования, чтобы исключить какие-либо инсинуации по его результатам», – отметил Александр Бутузов.

При этом председатель Общественной палаты Тверской области считает, что само слово «поправки» не совсем точно отражает суть документа, который будет вынесен на общероссийское голосование.

«Это не просто поправки, а очень важные изменения, которыми фиксируются социальные гарантии государства, а также ряд норм политической жизни. Например, считаю важным, что в Конституции планируется установить приоритет основ публичного правопорядка Российской Федерации перед международными актами. Это ход сильной державы», – считает Александр Бутузов.

Эксперт также отметил среди знаковых изменения, которые допускают участие действующего президента в последующих выборах главы государства без учета числа предыдущих сроков работы на этом посту.

«Наш действующий президент находится в первой половине отведенного законом срока полномочий, за это время, уверен, он успеет сделать много полезного для страны, что очень важно в текущей социально-экономической ситуации и международной обстановке. В связи с этим говорить о следующих выборах главы государства и кандидатах, по-моему, преждевременно. По крайне мере, сейчас не вижу на политическом поле фигуры такого же калибра, как Владимир Путин. Думаю, что сама жизнь поставит перед нами это вопрос, когда придет время. А предложенные изменения, как установлено Конституционным Судом, соответствуют Основному закону страны», – отметил Александр Бутузов.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Президент Владимир Путин 14 марта подписал федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации и направил в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответствии этого документа и порядка его вступления в законную силу конституционным нормам. Сегодня, 16 марта, Конституционный Суд одобрил поправки в Основной закон.

Документ вступит в силу по результатам общероссийского голосования в случае, если изменения в Конституцию Российской Федерации поддержат более половины граждан. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 18 марта.