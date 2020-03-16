Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области





В Тверской области создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Её возглавил Губернатор Игорь Руденя, в состав вошли руководители исполнительных органов государственной власти тверского региона, представители федеральных структур. Решение принято 16 марта на совещании по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области, которое провёл Игорь Руденя.

В Тверской области вводится круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей. Актуализирован план мероприятий по мерам профилактики.

«Для профилактики распространения коронавируса ограничиваем проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, особенно с участием иностранцев, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала», - сказал Игорь Руденя.

Школам и детским садам в муниципалитетах Тверской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Решение о посещении ребёнком образовательного учреждения остаётся за родителями. Во время школьных каникул, которые начнутся 23 марта 2020 года, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция.

Президентом Владимиром Путиным подписано распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. Создан Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

По состоянию на 16 марта на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В связи с решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Губернатором Игорем Руденей подписано распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области», а также поручение об ограничении организации и проведения ряда мероприятий. В соответствии с поручением Губернатора Тверской области руководителям исполнительных органов власти и органам местного самоуправления региона рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием иностранных граждан из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; формирование организованных групп детей для выезда с целью отдыха и обучения в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса 2019-nCoV; организацию групповых деловых и туристических поездок, культурного обмена и обучающих программ в эпидемиологически неблагополучные страны.

Организована «горячая линия» для жителей Верхневолжья, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). По номеру 8-800-333-93-72 гражданам необходимо сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион.

Приказом Министерства здравоохранения Тверской области определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников.



Пресс-служба Правительства Тверской области