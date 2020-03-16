Тверские спортсмены завоевали медали в финале Зимней Спартакиады учащихся России

С 11 по 15 марта в Красноярске проходили соревнования финала X Зимней Спартакиады учащихся России по шорт-треку. Тверскую область представляли 10 спортсменов – команда спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта.

В финальных стартах Спартакиады в эстафете на 3000 метров среди юношей золотую медаль завоевали наши конькобежцы Ярослав Заикин, Александр Игнатьев, Денис Орс, Валерий Лосев и Илья Гусев, на дистанции 1500 метров третье место занял тверской спортсмен Илья Гусев,.

На дистанции 1500 метров Денис Орс остановился в шаге от пьедестала, заняв 4 место, на дистанции 500 метров Ярослав Заикин, Денис Орс и Илья Гусев вошли в десятку сильнейших.

В командном зачете тверские спортсмены заняли 5 место.

В Тверской области большое внимание уделяется развитию государственных учреждений физкультуры и спорта. В начале марта на заседании Бюджетной комиссии региона, которую провел Губернатор Игорь Руденя, принято решение о приобретении для спортшкол Верхневолжья спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму более 24,8 млн рублей. Средства будут направлены в рамках реализации в Тверской области федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

В регионе дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года, за это время подготовлены мастер спорта России международного класса, 12 мастеров спорта России, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников. Конькобежный спорт вошел в перечень базовых видов спорта Тверской области на 2018-2022 годы.

В настоящее время в отделении шорт-трека занимаются более 200 спортсменов в возрасте от 9 до 22 лет. Наибольших успехов добился Даниил Ейбог, мастер спорта России международного класса, который с 2013 года входит в состав сборной Российской Федерации по шорт-треку. За последние четыре года спортсмен стал участником, призером и победителем множества всероссийских и международных соревнований.

Верхневолжье проводит соревнования всероссийского уровня. С 20 по 23 февраля в спорткомплексе «Юбилейный» Твери проходило первенство России по шорт-треку среди девушек и юношей. Состязания объединили около 170 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Краснодарского и Приморского края, Тверской, Московской и других областей страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области