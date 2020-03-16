Римма Золотарева: «Поправки в Конституцию важны и необходимы именно сейчас»

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева считает, что поправки к Конституции РФ, общероссийское голосование по которым состоится 22 апреля, очень своевременны, они отражают социальный дух государства и международную ситуацию.

«Поправки к Основному Закону страны, разработанные по инициативе президента Владимира Путина, безусловно, важны и необходимы именно сейчас, когда наша страна активно развивается и в связи с этим испытывает давление со стороны других государств. Важно, что предлагается зафиксировать в Конституции положение о недопустимости отчуждения территорий России и даже призывов к таким действиям. Согласна и с поправкой, предложенной Валентиной Терешковой, о возможности участия действующего президента в выборах главы государства без учета числа предыдущих сроков. Времена сейчас такие, что нельзя ослаблять руководство страны. Мы должны быть уверены в нашей безопасности и социальных гарантиях», – сказала Римма Золотарева.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Президент Владимир Путин 14 марта подписал федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации и направил в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответствии этого документа и порядка его вступления в законную силу конституционным нормам. Сегодня, 16 марта, Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон.

Документ вступит в силу по результатам общероссийского голосования в случае, если изменения в Конституцию Российской Федерации поддержат более половины граждан. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 18 марта.