На региональных дорогах Тверской области проводятся противопаводковые мероприятия

На региональных автодорогах Тверской области проводится комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда в период весеннего половодья.

Дорожно-эксплуатационные организации расчищают отверстия малых мостов и труб, обеспечивают очистку проезжей части и обочин от снега и наледи, готовят дорожную технику и инертные материалы (песок и щебень) на случай необходимости.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области на этот период создана противопаводковая комиссия. Круглосуточной диспетчерской службой осуществляется постоянный мониторинг ситуации.

На особом контроле у дорожников районы со сложным и холмистным рельефом- Западнодвинский, Бельский, Жарковский, Нелидовский городской округ, а также дорожные объекты, расположенные вблизи крупных водоемов в Осташковском городском округе, Весьегонском муниципальном округе, Пеновском районе.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

В целом, Тверская область готова к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья. Вопрос был рассмотрен на одном из заседаний Правительства региона в начале марта. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям.

«Это контроль текущего уровня воды, мониторинг всех инженерных сооружений, находящихся под дорожным полотном и обеспечение их готовности к пропуску дополнительных объёмов воды.Мониторинг необходимо вести на протяжении всего периода весеннего половодья», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего 10 тысяч специалистов, 3860 единиц техники. В регионе действуют 19 гидрологических постов.

В случае необходимости эвакуации людей подготовлено9 пунктов временного размещения общей вместимостью до 800 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области