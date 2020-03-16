Для Торжокской центральной районной больницы по поручению Игоря Рудени в 2020 году закупят новое оборудование

Для Торжокской центральной районной больницы в 2020 году закупят цифровой рентгенографический комплекс, аппараты искусственной вентиляции легких, а также заменят входную дверь и оконные блоки в отделении анестезиологии-реанимации. Решение о финансировании мероприятий принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Поручение о приобретении нового оборудования для Торжокской ЦРБ и обновлении окон и дверей было дано Губернатором при посещении учреждения в ходе рабочей поездки в Торжок 12 марта. О необходимости укрепления материально-технической базы больницы шла речь на встрече Игоря Рудени с ветеранами. Глава региона поручил Министерству здравоохранения Тверской области решить эти важные для жителей Торжка вопросы.

На заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении 26,3 млн рублей на закупку для Торжокской ЦРБ цифрового рентгенографического комплекса на три рабочих места. Его планируется установить до сентября 2020 года. К лету также запланирована поставка в учреждение двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, 530 тыс. рублей областных средств направят на замену в этом году входной двери и 13 оконных блоков в отделении анестезиологии-реанимации.

В 2019 году в Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение» приобретены мобильные комплексы «Диагностика», в том числе для Торжокской ЦРБ. С начала 2020 года комплексы уже запущены в работу. Они используются для оказания выездной первичной медико-санитарной помощи, прежде всего для проведения диспансеризации и профосмотров жителей малонаселенных пунктов Верхневолжья, находящихся на расстоянии более 6 км до ближайшего медицинского пункта.

В Торжокской ЦРБ в 2019 году также обновлена и адаптирована для маломобильных граждан входная группа.

На заседании Бюджетной комиссии региона одобрено выделение более 18,8 млн рублей на закупку оборудования для других учреждений здравоохранения региона. Для Областной клинической больницы приобретут аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, для городской клинической больницы № 6 – четыре аппарата искусственной вентиляции легких, еще два ИВЛ – для больницы № 1 имени В.В. Успенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области