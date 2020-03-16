Более 4100 семей Верхневолжья получили региональный подарок для новорожденных

С начала 2020 года в Тверской области вручено 1726 подарочных наборов для новорожденных. Эта мера введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография» и направлена на поддержку семей с детьми. Всего с момента ее введения подарки при рождении малышей получили более 4100 семей Верхневолжья.

«Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе. На обеспечение этой меры социальной поддержки в 2020-2021 годах в региональном бюджете предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Состав набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья, по результатам проведенных опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят 58 предметов: постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за малышом.

В Тверской области демография определена Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом. Создано областное Министерства демографической и семейной политики, которое занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Одна из них – помощь в приобретении школьной формы ученикам с первого по пятый классы включительно. Также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области