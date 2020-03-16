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16 марта Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.
Поднимались темы, связанные с подготовкой к проведению сезонных сельскохозяйственных работ, исполнением регионального бюджета.
Были рассмотрены обращения жителей региона по вопросам ремонта дорог, транспортного обслуживания населения, здравоохранения, образования.
Пресс-служба Правительства Тверской области