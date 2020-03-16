Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

posted by Максим Малахов on пн, 03/16/2020 - 16:12

 

 

16 марта Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Поднимались темы, связанные с подготовкой к проведению сезонных сельскохозяйственных работ, исполнением  регионального бюджета.

       Были рассмотрены обращения жителей региона по вопросам ремонта дорог, транспортного обслуживания населения, здравоохранения, образования. 

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области