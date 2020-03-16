Более 5400 семей Тверской области с 2018 года получили выплаты при рождении первого ребенка

В Тверской области 4935 семей получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Всего с 1 января 2018 года - начала действия дополнительной меры государственной поддержки, которая была введена по инициативе Президента России Владимира Путина, в Верхневолжье финансовая помощь оказана 5469 семьям.

Мера поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта «Демография». Кроме того, в Тверской области принята государственная программа по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2х-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек. В текущем году в Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 11 399 рублей. Ежемесячная денежная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет, а также – представить необходимые документы.

Общий объем субвенции федерального бюджета на финансирование данной меры поддержки в 2020 году составляет 1,2 млрд рублей.

Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей - помощь в приобретении школьной формы для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов. Новая мера предусмотрена для более 12 тысяч детей. На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей.

В этом году также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта. Теперь можно бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области