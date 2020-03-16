Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с планами по созданию в Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ»

Игорь Руденя по итогам прошедшей недели вошел в рейтинг «Губернаторская повестка». Поводом послужила рабочая встреча главы региона с инвесторами, на которой обсуждался проект по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ». Об этом общается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 13 марта губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Лада-Имидж» Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО «Торговая компания «АЛЬФА» Романом Хабаровым. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ».

«Для нас создание логистического комплекса - это возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития экономики», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Торговая компания «АЛЬФА» планирует до 2021 года построить логистический комплекс по хранению автомобильных запасных частей на территории индустриального парка «Раслово» в районе деревни Лебедево Калининского района. В состав комплекса войдут склады для хранения запасных частей для автомобилей марки «LADA» и автомобилей других марок. Площадь комплекса составит 25 тыс. кв. метров. Он станет опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.

Общий объём инвестиций в проект – более 1,2 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджет с 2021 до 2025 года составят свыше 474 млн рублей. Планируется создание почти 170 новых рабочих мест.

В 2021 году в рамках второй очереди проекта планируется приступить к строительству второго склада на 25 тыс. кв. м. при участии 7-10 ключевых партнёров АО «АвтоВАЗ», а также создание центра IT-компетенций.

Со стороны региона инвестору оказывается всесторонняя поддержка. Из областного бюджета выделены средства на развитие промышленной площадки «Раслово», в том числе на подключение логистического комплекса к инженерной инфраструктуре.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.