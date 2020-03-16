Ветераны Тверской области выступят в Музее Победы в составе сводного хора из 700 человек

22 марта в Музее Победы состоится VIII Московский открытый фестиваль хоров ветеранов, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятиепройдет в рамках всероссийского открытого фестиваля «Журавли Победы».

В концерте примут участие коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владимира, Московской, Тверской и Брянской областей. Всего перед гостями выступит 19 хоров.Сводный хор из 700 ветеранов исполнит знаменитые песни – «Моя Москва», «Майский вальс», «Поклонимся великим тем годам». В рамках концертной программы состоится премьерное исполнение песни «Вставай, Бессмертный полк».

Кроме того, сольную программу представит каждый коллектив. В программе – песни «Песня защитников Москвы», «Нам нужна одна победа», «Алёша», «Солдатский вальс», «Песня фронтового шофера» и другие произведения о войне.

Начало концерта в 12:00.Посетители Музея Победы смогут посмотреть выступление хоров бесплатно.

В 2020 году московский Музей Победы пополнится еще одним филиалом. Им станет Ржевский мемориал Советскому солдату, который создается в Тверской области и откроется к 9 мая.

«Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Сейчас на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату идёт установка листов кортеновской стали на стенах входной группы, на которых будут запечатлены имена красноармейцев, павших под Ржевом.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса.

Мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат в современной России. Его строительство ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 509,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области