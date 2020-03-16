Ценителей классики приглашают на XXVIII Международный фестиваль музыки И.С. Баха, который традиционно состоится в Твери

21 марта, в День рождения И.С. Баха, в концертном зале Тверской академической филармонии состоится торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля музыки И.С. Баха. В этом году тема праздника музыки – «Бах. Бетховен. Мировая классика!».

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В первый день фестиваля на сцене филармонии выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», лауреаты международных конкурсов Дмитрий Булгаков (гобой), Роман Минц (скрипка, Великобритания), Антон Дресслер (кларнет, live электроника, Италия). Дирижер – Андрей Кружков.

В дни фестиваля состоится традиционный концерт стипендиатов Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края», выступят заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано) и профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Филиппова (клавесин), солист Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист России Александр Фисейский (орган).

Завершится фестиваль 1 апреля спектаклем-концертом «Композиторы с прибаБахом» от автора книги «Сам ты Гендель» Марии Пустовит.

Тверской фестиваль музыки И.С. Баха – один из наиболее известных и ярких ежегодных музыкальных форумов России, участник Европейской ассоциации фестивалей. Впервые он прошел в Тверской академической филармонии в 1993 году. За годы своего существования форум принял на своей сцене выдающихся солистов современности, ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежья.

Пресс-служба Правительства Тверской области