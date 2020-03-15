В Тверской области предлагают работу для 13400 специалистов

В марте 2020 года работодатели Тверской области заявили о потребности в 13400 специалистах. В основном это рабочие профессии – 8000 вакансий.

Задача повысить эффективность рынка труда поставлена в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Правительством Тверской области проводится системная работа по обеспечению роста экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в тверском регионе.

«Важно, чтобы рабочие места замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, рабочие профессии, специалисты сферы здравоохранения, социального обеспечения.

Также требуются представители строительных профессий – машинисты автомобильного крана, маляры, каменщики, штукатуры, бетонщики. Востребованы водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

На начало марта в органах службы занятости зарегистрировано 4,5 тысячи безработных граждан. Служба занятости занимается расширением возможностей для их трудоустройства. Организовано профобучение: к нему приступили 398 граждан. Собственное дело открыли 9 человек. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили около 1 тысячи человек.

Всего с начала 2020 года органами занятости Тверской области трудоустроено более 2,5 тысячи жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области