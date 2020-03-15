Школы и детские сады Тверской области принимают активное участие в акции «Цветок Победы»

Более 350 заявок от образовательных учреждений Тверской области поступило для участия в акции «Цветок Памяти», которая проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии. Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам акции необходимо вырастить в горшочке цветущее растение, а затем высадить его на территории образовательного учреждения. Цветами-символами выбраны бархатцы.

В акции принимают участие школы и детские сады Верхневолжья. Больше всего заявок поступило от образовательных учреждений Ржевского, Калининского, Бежецкого, Торжокского, Пеновского районов, Вышневолоцкого городского округа.

Мероприятие проводится с целью развитие гражданской, социальной и экологической активности детей и подростков, вовлечения молодого поколения в общественно-полезную деятельность в рамках празднования Дня Победы, сохранения памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области