В Верхневолжье пройдёт научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле»

18-19 марта 2020 года в Верхневолжье пройдёт XIV областная научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия будут подведены итоги полевой работы фольклористов за прошлый год, состоится семинар по нематериальному культурному наследию.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события позволяют открыть новые интересные страницы в истории тверского края, способствуют сбережению и популяризации уникального культурного наследия Тверской области.

В этом году участников мероприятия принимает город Старица. 18 марта в местном краеведческом музее в 11.00 состоится открытие научно-практической конференции, затем пройдёт пленарное заседание.

19 марта в 10.00 в Твери на площадке Тверского областного Дома народного творчества пройдёт семинар по нематериальному культурному наследию.

В мероприятиях конференции примут участие специалисты Российского Государственного университета им. А.Н. Косыгина (Институт славянской культуры), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Тверского государственного объединенного музея, Тверского областного Дома народного творчества, представители муниципальных образований Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области