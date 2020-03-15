Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

15 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С этой датой специалистов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«От вашего ежедневного эффективного и ответственного труда зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, состояние домов и чистота на улицах, обеспечение жителей и гостей нашего региона широким спектром услуг», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил, что сегодня в Тверской области благодаря национальным проектам реализуются программы модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды и системы обращения с отходами. Результатом работы по реализации национальных проектов должно стать формирование современной, надежно работающей отрасли ЖКХ, повышение качества жизни населения Верхневолжья.

В 2020 году в Тверской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах. Наибольшее количество проектов планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово.

В текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области