Жителей и гостей Твери приглашают на встречу «Фотография как творческий метод исследования и повествования»

15 марта в 14:00 в Тверском императорском дворце состоится встреча «Фотография как творческий метод исследования и повествования». Гостям расскажут об истории фотографии и современном развитии этого направления, новых технологиях и возможностях продвижения, фоторепортажах и сторителлинге.

Эксперт встречи — Наталья Ударецева, журналист, директор Школы визуальных искусств, член Правления Союза фотохудожников России, куратор проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России».

Также Наталья Ударцева, Председатель Тверской организации Союза фотохудожников России Мария Сахно, фотограф и преподаватель фотографии Юлия Смородова проведут общее портфолио-ревю для всех участников.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области