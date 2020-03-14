Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Согласно поправкам, в Российской Федерации гарантируются уважение и защита человека труда. Государством также гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Устанавливается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Закрепляется обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год.

В Российской Федерации гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Приоритетом государственной политики России являются дети, в стране обеспечивается приоритет семейного воспитания. В случае если воспитание детей в семье невозможно, государство берет на себя обязанности родителей в отношении таких детей.

Также государство, согласно поправкам, обязано поддерживать и охранять культуру как уникальное наследие многонационального народа России.

Провозглашается, что Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды, чтит подвиг защитников Отечества. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается.

В соответствии с законом к ведению Российской Федерации дополнительно отнесен ряд полномочий, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Всем лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, должности руководителей федеральных государственных органов, запрещается иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Изменения в Конституцию Российской Федерации затрагивают конституционный статус Президента Российской Федерации. Повышаются требования к кандидату на должность Президента Российской Федерации. Так, Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков. Данное требование предлагается распространить на Президента Российской Федерации, занимающего эту должность на момент вступления в силу Закона, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на тот момент.

Органы местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах населения во взаимодействии с органами государственной власти включаются в соответствии с Законом о поправке к Конституции Российской Федерации в единую систему публичной власти.

С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте Кремля.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Все указанные изменения вступают в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции предусматривается обязательное направление в Конституционный Суд РФ запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае дачи Конституционным Судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование.

Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию Российской Федерации поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные Законом о поправке к Конституции Российской Федерации в главы 3–8 Конституции Российской Федерации, вступят в силу.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.