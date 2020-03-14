В Музее Калининского фронта обсудят военные страницы истории тверского края

14 марта в 12:00 в Музее Калининского фронта, который расположен в посёлке Эммаусс, состоится круглый стол «Калининская область в годы Великой Отечественной войны: три тяжелых года – 75 лет изучения».

«В годы самой страшной войны в истории человечества наша область приняла на себя тяжелый удар врага. На ее территории более трех лет продолжались ожесточенные сражения, которые имели большое значение для обороны Москвы, победного исхода Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны. Жители Калининской области проявили беспримерное мужество и твердость духа в борьбе с фашистскими оккупантам», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Изучение истории Калининской области в период Великой Отечественной войны началось еще в ходе ведения военных действий. За прошедшие 75 лет тверскими исследователями, учеными, ветеранами войны, любителями военной истории, журналистами, краеведами рассмотрены многие события военной истории тверского края. За эти годы появились многочисленные издания.

На круглом столе будут обозначены темы, ранее не затронутые исследователями, определены перспективы дальнейшего изучения истории области в военные годы.

С докладами выступят учёные Московского государственного университета им. В. Ломоносова, Тверского государственного университета,

Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина,

Тверского государственного технического университета и других. Доклады участников и резолюция по итогам круглого стола будут опубликованы.

Пресс-служба Правительства Тверской области