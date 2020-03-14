120 юных спортсменов со всей страны принимают участие в Первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Твери

В Твери в спортивном ледовом комплексе «Орбита» проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста.Тверская область второй год подряд становится площадкой для проведения статусных соревнований по фигурному катанию. Турнир объединил около 120 сильнейших юных фигуристов со всей страны.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют популяризации спорта, становятся яркими событиями в спортивной жизни Верхневолжья и имеют серьёзное значение для воспитания подрастающего поколения.

В рамках подготовки к ПервенствуРоссии по фигурному катанию на коньках в ледовом комплексе «Орбита» была проведена работа по полной замене светового оборудования. Теперь освещение полностью соответствует стандартам проведения всероссийских соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею. Кроме того, установлено светодиодное таблос возможностью трансляции телевизионного сигнала.

В Твери собрались спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Белгородской, Курской, Новгородской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Оренбургской областей, Красноярска, Краснодара, Перми, Приморского края, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Удмуртской Республики.Тверскую область представляет Алина Горбачева, воспитанница тренера Софьи Федченко.

На соревнования в качестве тренеров и почетных гостей приехали двукратный Олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР и России, Заслуженный мастер спорта России Алексей Урманов, тренер Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины ЗагитовойСергейДудаков и другие наставники фигуристов, добившихся высоких результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровня.

Соревнования проводятся в одиночном катании среди юношей и девушек по двум возрастным группам: старшая (2007-2008 г.р.) и младшая (2009-2011 г.р.). Программа состязаний состоит из трёх видов: элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткой и произвольной программ.

Сегодня, 14 марта, с короткой программой выступят девочки и мальчики младшей группы, с произвольной – девочки старшей группы. Время проведения соревнований с 11.00 до 21.45.

В финальный день соревнований, 15 марта, с 10.00 до 17.15 на лёд выйдут мальчики и девочки младшей группы с произвольной программой.

Для юных фигуристов Первенство России – это шанс войти в состав сборной команды России в новом сезоне.

Организаторами Первенства Россиивыступают Министерство спорта РФ, Правительство Тверской области, Федерация фигурного катания на коньках России иобластная федерация фигурного катания.

До 2019 года соревнования носили название «Мемориал С.А. Жука». В разные годы победителями и призерами турнира становились известные фигуристы Елена Радионова, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Анна Погорилая, Евгения Медведева, Полина Цурская, Анна Щербакова и многие другие спортсмены, представляющие Россию на международных турнирах.

В Тверской области фигурное катание является базовым видом спорта, который развивается в Твери, Калязине, Кимрах, Бологое и Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области