В Твери и Ржеве в 2020 году приведут в порядок улично-дорожную сеть в рамках регионального закона о статусе «Город воинской славы»

13 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одним из вопросов стало финансирование ремонта улично-дорожной сети Твери и Ржева в рамках регионального закона о статусе «Город воинской славы».

В 2020 году финансирование дорожных работ по этому направлению для Твери составит более 582,2 млн рублей.

Средства выделяются на ремонт Московского шоссе – въезда в Тверь. Проектом предусмотрена замена асфальта, ремонт тротуаров, устройство заездных карманов и другие мероприятия. Работы стартуют в этом году.

В 2020-м продолжен капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Бурашевском шоссе, который начался в 2019 году. Дополнительные средства направят на приведение в порядок подъездов к мосту, благоустройство прилегающей территории.

Важными для развития тверской агломерации Игорь Руденя назвал вылетные трассы на Бежецк и Кимры, которые позволят разгрузить движение в городе, повысить безопасность. В 2020-2021 годах запланировано подготовить проектную документацию по этим дорогам. В этом году предполагаются работы по реконструкции участка на Бежецком шоссе от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская.

В программе ремонта на 2020 год также – проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге, проезд вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков, мост на автодороге по ул. Бортниковская.

В Твери проведут реконструкцию других востребованных направлений: участков по Бурашевскому шоссе от путепровода через ОЖД до М-10, по улице Маршала Конева, по Старицкому шоссе. Средства на проектные работы по этим объектам заложены на текущий год.

Кроме того, предусмотрено финансирование на ремонт тротуаров. В Твери до 2022 года планируют привести в порядок участки в центре города – от Старого моста через Волгу по ул. Советская до площади Пушкина.

Также на заседании Бюджетной комиссии одобрено финансирование ремонтных работ на дорогах Ржева. В этом году в план включено 12 участков протяжённостью 7,69 км и 11 дворовых территорий.

На их ремонт запланировано направить свыше 210 млн рублей, из которых более 168,2 млн рублей – средства областного бюджета, 42 млн рублей – местного.

В программу 2020 года включена улица Разина, где отремонтируют подход к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году велась реконструкция монумента. По поручению Игоря Рудени будет продолжено благоустройство территории у Обелиска, отремонтирован пешеходный мостик к памятнику.

Еще один значимый для города объект, который планируют привести в нормативное состояние в 2020 году, – Старый мост через Волгу. В исторической части города – Красноармейскую набережную, которая обеспечивает проезд к городским музеям, медицинскому колледжу.

В программу ремонта также включены Крестьянский переулок, улицы Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Партизанская, Маяковского, Волосковская Горка, Краностроителей, Челюскинцев.

В этом году предполагаются провести работы на дворовых территориях по улицам Маяковского, К. Маркса, Куприянова, Марата, Центральная, Профсоюзная и другим.

Кроме того, запланированы мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов и водителей. В основном они связаны с обустройством необходимой инфраструктуры возле городских школ и детских садов.

Пресс-служба Правительства Тверской области