Юрий Женихов: «Поправки к Конституции служат гарантией более внимательного отношения власти, бизнеса и общества к вопросам экологии»

Председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области Юрий Женихов отметил, что важным блок поправок к Конституции РФ касается установление дополнительной ответственности в сфере экологического благополучия и состояния окружающей среды.

«Об экологии говорить модно, но при этом надо понимать, что одних слов мало, необходимы действия – и исполнительных органов власти, и предприятий, и всего населения. Поправки к Конституции служат гарантией более внимательного отношения власти, бизнеса и общества к вопросам экологии, что позволит перейти к конкретным делам и решениям, направленным на повышение экологического благополучия. То есть действия, направленные против природы, автоматически будут считаться антиконституционными. Это очень важно, и такой подход можно только приветствовать», – сказал Юрий Женихов.

Поправками в Конституции фиксируются полномочия федерального правительства по осуществлению мер, направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического разнообразия страны, в также по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Напомним, вчера депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Поправки в Основной закон вступят в законную силу в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.