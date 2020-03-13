Татьяна Куюкина: «Культура во всем ее многообразии является корневой системой нашего народа»

Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина считает хорошим знаком, что в новой редакции Конституции РФ, которая будет вынесена на общероссийское голосование 22 апреля, особое внимание уделено вопросам культурного наследия.

«Поправкой в Конституцию предлагается закрепить тезис о том, что культура в нашей стране является уникальным наследием многонационального народа и подлежит государственной поддержке и охране. Считаю, что эта мысль, которую каждый интеллигентный человек держит в сердце и голове, обязательно должна быть формализована в виде одного из положений Основного закона страны. Культура во всем ее многообразии является корневой системой нашего народа, на которой основаны все успехи и достижения. Это наше богатство, не менее важное и ценное, чем нефть и газ. Хороший знак, что мы помним об этом и записываем в виде незыблемых конституционных принципов», – сказала Татьяна Куюкина.

Напомним, вчера депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором областной парламент одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Аналогичное решение приняли законодательные органы всех 85 регионов России.

Поправки в Основной закон вступят в законную силу в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.