В Тверской области планируют создать крупный логистический комплексдля концерна «АвтоВАЗ»

13 марта Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Лада-Имидж» Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО «Торговая компания «АЛЬФА» Романом Хабаровым. Обсуждались вопросы,cвязанные с реализацией инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ».

«Для нас создание логистического комплекса - это возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития экономики», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Торговая компания «АЛЬФА» планирует до 2021 годапостроить логистический комплекс по хранению автомобильных запасных частей на территории индустриального парка «Раслово»в районе деревни ЛебедевоКалининского района. В состав комплекса войдут склады для хранения запасных частей для автомобилей марки «LADA» и автомобилей других марок. Площадь комплекса составит 25 тыс. кв. метров. Он станет опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.

Общий объём инвестиций в проект- более 1,2 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджет с 2021 до 2025 года составят свыше 474 млн рублей. Планируется создание почти 170 новых рабочих мест.

В 2021 году в рамках второй очереди проекта планируется приступить к строительству второго склада на 25 тыс. кв. м. при участии 7-10 ключевых партнёров АО «АвтоВАЗ», а также создание центра IT-компетенций.

Со стороны региона инвестору оказывается всесторонняя поддержка. Из областного бюджета выделены средства на развитие промышленной площадки «Раслово», в том числе на подключение логистического комплекса к инженерной инфраструктуре.

В ходе рабочей встречи шла речь о развитии транспортной доступности комплекса - был затронут вопросстроительства подъездной дороги к будущему логистическому комплексу со съездом с Волоколамского шоссе. Также обсуждались вопросы кадрового обеспечения комплекса в части подготовки будущих сотрудников всреднеспециальных и высших учебных заведениях Тверской области.

За последние четыре года в Верхневолжье реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей.

В 2019 году разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года,действует система мер государственной поддержки для инвесторов.

В Тверской области принят закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль – до 50% затрат, установлен налог 0% на имущество на 5 лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. В регионе создаются новые площадки – индустриальный парк «Боровлево-3», особая экономическая зона «Эммаусс». Развивается промплощадка «Лазурная». Ведется работа по развитию сети промпарков в других городах Верхневолжья – Бологое, Нелидово, Ржеве.

В регионе действует субсидирование по понесенным затратам при уплате налогов на прибыль и имущество организаций. Через Фонд промышленности Тверской области предприятия могут получить льготные займы. В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки – «промышленная ипотека» – предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Введен ряд инфраструктурных преференций. Это предоставление земельных участков в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов, в том числе на территории инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. Инвестпроекты обеспечиваются транспортной и инженерной инфраструктурой за счет средств областного бюджета. Организовано сопровождение проектов по принципу «одного окна».

По данным Министерства экономического развития Тверской области на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.

В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области