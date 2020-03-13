Тверская область вошла в «тройку» лидеров по упоминаемости в СМИ в связи с национальными проектами

Тверская область вошла в число наиболее упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов в феврале 2020 года вместе Нижегородской областью и Татарстаном. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», подготовленном специально для портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС.

За прошедший месяц о Верхневолжье опубликовано немногим более 5 тысяч сообщений. Как отмечают в «Медиалогии», главными темами стали работа над увеличением протяженности отремонтированных региональных дорог, отчетность по реализации нацпроектов в 2019 году и создание в области нового консультативного органа – Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, в феврале губернатор Игорь Руденя провел совещание о дорожных работах в Твери в 2020 году и планируемых в ближайшие годы мероприятиях. Ремонт улично-дорожной сети столицы Верхневолжья будет вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы».

«Самое главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ. Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование. Также нужно посмотреть, что необходимо сделать по транспортной доступности – это остановки, разъезды, перекрёстки. И очень большой запрос у населения на приведение в порядок тротуаров», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2020 году по национальному проекту в столице Верхневолжья будет отремонтировано более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м. На эти цели заложено 840 млн рублей. Работы будут вестись во всех четырех районах города. Всего по национальному проекту в областном центре в ближайшие пять лет приведут в порядок около 265 км улиц. Общий объем финансирования – свыше 5 млрд рублей.

При этом протяжённость региональных дорог, включённых в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Тверской области вырастет в 1,5 раза. Запланирован ремонт на 7 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 153 км.

В феврале СМИ также анонсировали создание Тверской области Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Среди ключевых задач Совета – принятие решений по вопросам реализации проектов, контроль за сроками исполнения, координация деятельности участников проектной деятельности и другие. Совет возглавит губернатор. В состав войдут заместители председателя Правительства Тверской области, руководители исполнительных органов государственной власти региона, главы муниципалитетов, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Тверской области, а также общественных организаций.