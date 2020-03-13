В ближайшие три года в городе воинской славы Ржеве отремонтируют 36 улиц и 21 дворовую территорию

12 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание о программе дорожных работ в Ржеве на 2020-2022 годы. Ремонт улично-дорожной сети будет вестись в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город Воинской славы».

«В прошлом году в муниципалитете начался комплексный ремонт улично-дорожной сети. Важно продолжить эту работу и в течение ближайших трёх лет привести в нормативное состояние все основные дороги Ржева. Приоритеты – въезды в город, дороги, ведущие к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, достопримечательностям и памятным местам, реконструкция моста через реку Лоча», – сказал Игорь Руденя.

В 2020-2022 годах планируется отремонтировать 36 участков автомобильных дорог, провести ремонт 21 дворовой территории (общая площадь составляет порядка 34 тыс. кв.м), а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В этом году в план ремонта дорог в Ржеве планируется включить 12 объектов протяжённостью 7,69 км и привести в порядок 21,4 тыс. кв.м дворовых территорий.

На эти цели запланировано направить свыше 210 млн рублей, из которых более 168,2 млн рублей – средства областного бюджета, 42 млн рублей – местного.

В программу 2020 года включена улица Разина. Здесь отремонтируют подход к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году велась реконструкция монумента. По поручению Игоря Рудени будет продолжено благоустройство территории у Обелиска, отремонтирован пешеходный мостик к памятнику.

Еще один значимый для города объект, который планируют привести в нормативное состояние в 2020 году, – Старый мост через Волгу. В исторической части города – Красноармейскую набережную, которая обеспечивает проезд к городским музеям, медицинскому колледжу.

В программу ремонта также включены Крестьянский переулок, улицы Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Партизанская, Маяковского, Волосковская Горка, Краностроителей, Челюскинцев.

Кроме того, на 22 объектах запланированы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов и водителей. В основном они связаны с обустройством необходимой инфраструктуры возле городских школ и детских садов.

В этом году предполагаются провести работы на 11 дворовых территориях по улицам Маяковского, К. Маркса, Куприянова, Марата, Центральная, Профсоюзная и другим.

Участники совещания обсудили предполагаемые объекты на 2021-2022 годы, финансирование мероприятий. Также рассмотрены вопросы обеспечения контроля за качеством и своевременностью работ на протяжении всего цикла – от разработки технических заданий до реализации проектов подрядными организациями.

При проведении работ Игорь Руденя поручил уделить особое внимание безопасности дорожного движения в части установки дорожных знаков и нанесения разметки, а также на центральных улицах города обновить остановочные павильоны и установить знаки туристской навигации.

Пресс-служба Правительства Тверской области