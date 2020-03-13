Энергетики устраняют последствия стихии в Тверской области

В Тверской области энергетики устраняют последствия стихии из-за вступающего в силу на территории региона штормового циклона. В ночь на 13 марта в Верхневолжье зашел мощный атмосферный фронт, сила порывов ветра достигает 20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий в филиале «Россети Центр Тверьэнерго» введен особый режим работы.

Ситуация находится на контроле Губернатора Игоря Рудени. В регионе действует оперативный штаб, в который вошли представители «Россети Центр», филиала «Тверьэнерго», областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области.

В ГУ МЧС России по Тверской области развернут межведомственный штаб по контролю за обстановкой. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями по ликвидации неблагоприятных погодных явлений.

В регион направлена усиленная группировка сил и средств в составе 121 бригады, порядка 800 человек и более 250 единиц техники из филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья».

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы в районах, где произошли нарушения электроснабжения. Над устранением повреждений из-за неблагоприятных метеоусловий в настоящее время трудятся 72 аварийно-восстановительных подразделения в составе 200 специалистов и 77 единиц специализированной техники.

Работы по возобновлению электроснабжения потребителей будут вестись до полного подключения всех объектов. Жителей Тверской области просят сообщать об отключениях электроэнергии по бесплатному круглосуточному телефону 8 800-50-50-115. Также можно оставить сообщение по номеру +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.