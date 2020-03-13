РАДОСТЬ ЖЕНЩИНАМ ДАРИЛИ



Прекрасный концерт подарили в канун Международного женского дня, в субботу 7 марта, творческие коллективы районного Дворца культуры «Современник».

На праздничную программу «Любимым, нежным и прекрасным» пришли все те, кто решил создать себе праздничное настроение на все три дня выходных. Перед началом концерта всех женщин поздравил глава Конаковского района Олег Лобановский:



- Дорогие наши женщины, девочки, матери, бабушки. Сегодня все те слова благодарности и признательности в ваш адрес, которые говорим мы, мужчины, исходят из самого сердца, самой души, потому что мы вас просто любим. Любим, потому что вы есть, потому что вы дарите в нашей жизни самые яркие чувства: чувство любви, чувство отцовства. И все, что берет начало в нашей жизни, – женского рода. Это первый человек в жизни - мама, это наша Родина, наша родная земля. И мы говорим вам за это большое спасибо! Счастья, здоровья, добра и уюта в ваших семьях!

Праздничная театрализованная программа, которую вели артисты Дворца культуры Александр Лисиенков и Дмитрий Соколов со стороны мужчин и Наталья Савельева и Татьяна Колотвина со стороны милых дам, разыграли настоящий спектакль, повествующий о том, как непросто угодить женщинам в канун праздника, если в их ООО «Матрена» 119 женщин и всего двое мужчин. Но настоящие мужчины с честью выходят из всех испытаний, и в результате все окружающие женщины ими остаются довольны. Ведь, как выясняется, не так и много надо от нас милым дамам: только внимание и забота. Это так легко обходится и так дорого стоит...

В концертной программе приняли участие хореографический ансамбль «Ритм», театр танца «Дебют», шоу-группа «Эльби», фолк-поп ансамбль «Русская душа», ансамбль «Мэри Дэнс», вокальный ансамбль «Аккорд», солисты Александр Лисиенков, Сергей Хлыбов, Татьяна Темерова. Почти полтора часа пролетели незаметно. Под конец среди женской части зрительного зала ра-зыграли лотерейные билеты бесплатной лотереи, и многим повезло получить приз: кому абонемент на маникюр, кому билет в кино или на концерт (причем, на юбилейный: шоу-группе «Эльби» исполняется 15 лет!), кому фотосессию от профессионального фотографа.

Спонсорами праздника выступили «Бьюти-студия» Екатерины Матвеевой, магазин японской кухни «Лайк кафе», Светлана Краснова, студия «Бьюти зон-маникюр», Студия бровей, кинотеатр «Глобал Синема», и также спонсором выступил сам ДК «Современник».