15 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли, бытового обслуживания

населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего ежедневного эффективного и ответственного труда зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, состояние домов и чистота на улицах, обеспечение жителей и гостей нашего региона широким спектром услуг.

Сегодня в Тверской области благодаря национальным проектам реализуются программы модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды и системы обращения с отходами. Результатом вашей работы по реализации национальных проектов должно стать формирование современной, надежно работающей отрасли ЖКХ, повышение качества жизни населения Верхневолжья.

Желаю вам реализации всех планов и успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания и жилищно-коммунального

хозяйства Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни наших граждан. Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммунальными службами. Это и модернизация инфраструктуры, и капитальный ремонт жилфонда, и повышение эффективности работы компаний рынка ЖКХ. Уверены, что наши совместные усилия в этом направлении приведут к улучшению качества работы ЖКХ.

Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли Конаковского района искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей непростой, такой нужной людям работе!

С уважением, депутат ЗС

Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.