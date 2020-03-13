ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Пятница, 13 марта

- Открытие отчетной выставки художественного отделения ДШИ г. Конаково «Взгляд». Конаковская межпоселенческая центральная библиотека (ул. Горького, 3). Начало в 17 часов.

Суббота, 14 марта

- Соревнования по плаванию «День брассиста». ДС «Дельфин» (г. Конаково). Начало в 10 часов.

- Первенство г. Конаково по настольному теннису. ДЮСШ «Олимп» (г. Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 10 часов.

- Турнир «Юный самбист». ФОК «ДЮСШ единоборств» (г. Конаково, ул. Баскакова, 20А). Начало в 10 часов.

- Юбилейный концерт группы «Эльби». «15 лет вместе». ДК «Совремнник». Начало в 16 часов.

Воскресенье, 15 марта

- Клуб любителей чайной культуры «Чай и арт». Встреча «Это загадочное число «пи». Конаковская межпоселенческая центральная библиотека (ул. Горького, 3). Начало в 14 часов.

вторник, 17 марта

- Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся Конаковского района». ДЮСШ «Олимп» (г. Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 14 часов.