МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

РОВЕСНИК РАЙОНА



10 марта свое 90-летие отметил замечательный человек, член Конаковской МО ВОС Виктор Алексеевич Волков.

Свою жизнь Виктор Алексеевич считает по-настоящему счастливой, хотя, как и другим представителям старшего поколения, ему пришлось пережить множество лишений. Родился Виктор Волков в большой и дружной крестьянской семье, с раннего возраста был приучен к труду, он и в огороде помогал, и по хозяйству много чего умел. Пришла война, которая принесла с собой много горя и испытаний. Детство закончилось, началась новая взрослая жизнь.

Виктор хорошо запомнил тот момент, когда в их деревушку Полушкино, что расположена в Клинском районе, вошли фашисты. Отец ушел в партизаны, два старших брата и сестра воевали на фронте. Немцы с подозрением относились к Виктору и его матери и всякий раз, встречая мальчика на улице, грозились его повесить, называя маленьким партизаном.

К счастью, через семь месяцев фашисты были выбиты из деревни, и Виктору с мамой посчастливилось остаться в живых. Его семья сполна познала, что такое голод, на себе Виктор Алексеевич ощутил все военные и послевоенные тяготы жизни. Разоренная дотла фашистами деревня медленно возрождалась.

Из партизан вернулся отец, но был серьезно ранен и отправлен на длительное лечение. 12-летний мальчик наравне со взрослыми восстанавливал колхоз, выполняя непосильную работу - он и молотил, и пахал, и косил. Так все военные годы прошли в работе, в «боях» за урожай, за выживание, что заставят – то и делал. А девиз был таков: «Все для фронта, все для победы!».

Виктор всегда стремился учиться, он окончил железнодорожное училище, работал электриком на подстанции, отслужил в армии, встретил свою будущую супругу Валентину Михайловну, с которой прожил 63 года в любви и радости.

Семья Волковых приехала в Конаково в 1956 году, на строившуюся железнодорожную станцию Конаково ГРЭС, здесь Виктор Алексеевич работал мастером на подстанции, затем 20 лет - на Конаковской ГРЭС в службе энергоремонта. На заслуженный отдых ушел с завода «Микроприбор».

Дожив до почтенного возраста, Виктор Алексеевич остается добрым, светлым и позитивным человеком, сохранившим живой интерес и любовь к жизни. Он неизменный участник всех культурно-массовых мероприятий, играет на баяне, поет и читает стихи. Глядя на него, невольно задаешься вопросом: «Может быть, именно в этом и кроется секрет его долголетия?».

Свое 90-летие Виктор Алексеевич отпраздновал в кругу своих друзей, членов общества Конаковской МО ВОС. С юбилейной датой его тепло поздравили помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов и заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова. Гости вручили юбиляру подарки и приветственные адреса.

Особенным подарком стала юбилейная медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



В Конаковском районе состоялось заседание Совета предпринимателей.

Участники обсудили такие вопросы, как выделение грантов, актуальные изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательской деятельности, виды поддержки субъектов МСП. Также предприниматели заслушали информацию о программе «Фасоль» по франшизе от METRO Cash & Carry, информацию об обучающих семинарах центра «Мой бизнес».

В заседании Совета приняли участие 20 предпринимателей района, представители администрации, формы сотрудничества субъектов МСП и банка «Открытие», помощник прокурора Андрей Сыкин.

Был вновь поднят вопрос о стихийных рынках, которые мешают развитию здоровой и честной конкуренции. С ним предприниматели обратились к помощнику прокурора.

Говоря о поддержке предпринимателей, стоит отметить, что администрация Конаковского района в этом году вновь окажет грантовую поддержку субъектам МСП:

- В этом году мы рассматривали отмену предоставления грантов. Но после выступления перед Собранием депутатов представителя уполномоченного по правам предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе Владимира Николаевича Худякова было принято решение о продолжении финансовой поддержки в виде предоставления гранта в размере 500 тысяч рублей, - отметила первый заместитель главы Конаковского района Наталья Василенко.

Грант будет предоставлен субъектам МСП или физическому лицу на развитие или открытие собственного бизнеса. Грант предоставят на конкурсной основе. О конкурсе будет сообщено дополнительно. Следует отметить, что Конаковский район - один из двух районов Тверской области, кто оказывает финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству. И неоднократно был отмечен благодарностями областного правительства.



Памяти 9-й роты



Памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию подвига десантников 6-й роты, прошли в Москве, Пскове и Чечне с 25 февраля по 1 марта. В них приняли участие родственники наших земляков - бабушка, дядя и отец кавалера ордена Мужества гвардии младшего сержанта Дениса Стребина, мама и родная сестра кавалера ордена Мужества гвардии младшего сержанта Сергея Олеговича Козлова.

Как рассказала сестра погибшего Сергея Козлова Оксана Дроздова, мероприятия начались с посещения памятного вечера и просмотра спектакля в честь подвига десантников 6-й роты в Центральном доме юнармии в Москве. Члены семей погибших десантников посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный героическим действиям десантников. Присутствовали на проведении панихиды по павшим в храме Христа Спасителя, возложили совместно с представителями Минобороны России и командования ВДВ цветы к памятнику «Воинам-десантникам» на Суворовской площади. Затем памятные мероприятия переместились в Грозный, где прошел митинг и возложение цветов на улице «84 псковских десантников» и у памятного знака «Поклонный крест», в месте героического подвига 6-й роты в Чечне. Завершились мероприятия на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области. В них приняли участие Президент Владимир Владимирович Путин и члены правительства.

- От себя лично и от имени представителей делегации Тверской области хочу выразить огромную благодарность организаторам и исполнителям мероприятий. А также поблагодарить правительство Тверской области, администрацию Конаковского и Оленинского районов за оказанную помощь в посещении вышеуказанных мероприятий. Всё прошло на высшем уровне, торжественно и свято. Спасибо всем, кто чтит память героев-десантников 6-й роты! – отметила Оксана Дроздова.



ВЫСТАВКА КОНАКОВСКОГО ФАЯНСА

В малом зале Тверской областной картинной галереи в бизнес-центре «Донской» открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения одного из ведущих художников Конаковского фаянсового завода имени М.И.Калинина Веры Филянской.

В.Г.Филянская – член Союза художников СССР, награждена орденом В.И.Ленина. Ее произведения находятся во многих музеях России, в том числе более 500 работ - в коллекции Тверской областной картинной галереи. Творчество Веры Филянской (1900 – 1982) представляет лучшие традиции конаковских мастеров. Она пришла на завод в 1936 году и проработала там около 30 лет, являясь ученицей таких выдающихся мастеров, как И.С.Ефимов, И.Г.Фрих-Хар, Т.З.Подрябинников. В 1950-1960-е годы авторские произведения Веры Филянской участвовали во всесоюзных и международных выставках, принося славу конаковскому фаянсу. Художница изучала технологию фаянса, работу с глазурями.

В экспозиции выставки демонстрируются кофейный сервиз (1957) и питьевой прибор (1957), удостоенные золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году; ансамбль для фруктов «Рыбы» (1959), экспонировавшийся на Международной выставке керамики в Остенде в 1959 году. После выставок произведения осваивались заводом и долгое время выпускались, оставаясь непревзойденными образцами фаянса.

Экспозиция дополнена произведениями советской пейзажной живописи и графики. Это картины В.Ф.Шумилова, И.Е.Комиссарова, С.В.Герасимова, В.М.Сидорова; графика В.А.Серова, М.Ф.Гаркушева и Т.М.Верховской-Гиршфельд. Адрес проведения выставки: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1. Справки по телефону (4822) 39-80-35.



200 Тысяч На Погашение Ипотеки

В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области предоставляются социальные выплаты на частичное погашение ипотечного кредита молодым семьям, где родился (усыновлен) ребёнок. До 1 апреля идёт очередной этап приёма заявлений на получение поддержки.

Размер единовременной выплаты составляет 200 000 рублей. Право на её получение имеют семьи, где во время действия договора ипотечного жилищного кредитования родился или усыновлён ребёнок. При этом возраст одного из супругов не должен превышать 25 лет, а сама семья должна быть зарегистрирована на постоянном месте жительства на территории Тверской области.

Условия предоставления социальной выплаты:

- Возраст одного из супругов на момент подачи документов не превышает 25 лет.

Жильё с помощью ипотечного жилищного кредита приобретено на территории Тверской области.

- Заявителю перечислены в полном объеме денежные средства по договору ипотечного жилищного кредита.

- Размер полученного ипотечного жилищного кредита составляет 70 и более процентов стоимости приобретенного жилья.

- Рождение (усыновление) в молодой семье общего ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита, заключенного в совместном браке.

- Сумма задолженности по ипотечному жилищному кредиту на момент подачи документов о предоставлении социальной выплаты, включая сумму задолженности по основному долгу и процентам по кредиту, составляет не менее 200 000 рублей.

- Члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированными по постоянному месту жительства на территории Тверской области не менее 5 лет.

Приём заявок на предоставление выплат продлится до 1 апреля.

Подробные условия участия в программе, перечень необходимых документов размещены на официальном сайте Комитета по делам молодёжи Тверской области https://kdm69.ru/

Телефон для справок

(4822) 34-62-21.

Конаковскому району - 90

Официальной датой создания Конаковского района считается 23 марта 1930 года, когда постановлением Рабочее-крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических республик рабочий поселок Кузнецово и Кузнецовский район переименованы в город Конаково и Конаковский район.

Юбилейные мероприятия откроются театрализованным представлением, рассказывающим об основных вехах становления района, его развития, людях, которые своим трудом послужили процветанию района. Торжественное мероприятие состоится 20 марта в районном Дворце культуры «Современник». К юбилейной дате в фойе ДК будет организована большая выставка под названием «УЕЗД КУЗНЕЦОВвых». Экспозиция выставки представит историю района, расскажет о людях, благодаря которым славится наша земля, раскроет перспективы развития территории, покажет всю красоту конаковского края, даст возможность увидеть уникальные артефакты, позволит прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков.

К открытию юбилейного года создан документальный фильм, раскрывающий через небольшие интервью с жителями достопримечательности района, рассказывающий, за что люди любят свою малую родину. В фильме много красивой природы, красивых людей и наших детей - того, чем мы гордимся. Режиссер фильма Наталья Шумак, креативный директор фонда сценаристов «КИТ» и главный автор проекта «Витамины для души». Презентация фильма также запланирована 20 марта.

Специально к 90-летию художественным руководителем ХШМиЮ, Почетным гражданином Конаковского района Натальей Махновской написан гимн района, он также будет впервые исполнен на торжественном открытии юбилейного года.

В преддверии празднования 90-летия Конаковского района руководство района выступило инициатором переиздания книги «Корчевская старина» краеведа Константина Счетчикова. 500 книг будут переданы в образовательные учреждения и библиотеки нашего района. Презентация трудов краеведа, которая пройдет в центральной библиотеке, запланирована на конец марта этого года. Следует добавить, что Константину Счетчикову, нашему земляку, уроженцу села Дмитрова Гора, согласно решению Собрания депутатов муниципального образования присвоено звание «Почетный гражданин Конаковского района».

Банк является партнером проведения церемонии торжественного открытия юбилейного года в Конаковском районе.

Подготовила Ирина Третьякова